Le vacanze estive sono troppo lunghe, secondo i genitori (Di venerdì 24 giugno 2022) La bella stagione, i giochi in spiaggia, i castelli di sabbia, i bagni al mare: passare il tempo con i nostri figli è qualcosa di meraviglioso, perché ogni momento è una scoperta che segna la loro crescita. Però, c’è un però: le vacanze estive sono, spesso, un periodo di convivenza e coesistenza con i piccoli un po’ troppo lungo. Non c’è da storcere il naso se si dissente da questa affermazione né da sentirsi in colpa se ci si trova d’accordo: a dirlo sono delle ricerche, anche piuttosto recenti (l’ultima condotta da OnePoll per conto di Mixbook, nel Regno Unito), che indagano il sentire dei genitori durante l’estate. vacanze estive, figli e genitori: gli spazi Nonostante sia le mamme che i papà siano più che felici di poter passare ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 giugno 2022) La bella stagione, i giochi in spiaggia, i castelli di sabbia, i bagni al mare: passare il tempo con i nostri figli è qualcosa di meraviglioso, perché ogni momento è una scoperta che segna la loro crescita. Però, c’è un però: le, spesso, un periodo di convivenza e coesistenza con i piccoli un po’lungo. Non c’è da storcere il naso se si dissente da questa affermazione né da sentirsi in colpa se ci si trova d’accordo: a dirlodelle ricerche, anche piuttosto recenti (l’ultima condotta da OnePoll per conto di Mixbook, nel Regno Unito), che indagano il sentire deidurante l’estate., figli e: gli spazi Nonostante sia le mamme che i papà siano più che felici di poter passare ...

