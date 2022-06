L’Arsenal trova l’accordo per l’attacante del Manchester City | i dettagli!

(Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo aver visto sfumare l’obiettivo Champions League nella corsa a due con i nemici storici, il Tottenham di Antonio Conte,è sempre più deciso a rifondare e rinforzare la rosa di Arteta soprattutto nel reparto avanzato dopo la partenza di Lacazette. Da giorni si parla di un affare con ilche riguarda Gabriel Jesus e che oggi finalmenteun finale concreto. Come riporta Fabrizio Romano via Twitter, i Gunners ed i Citizens hannotoper la cessione del brasiliano: si parla di una cifra intorno ai 45 milioni di sterline, adesso resta lo scoglio ingaggio da trattare con l’entourage dello stesso giocatore che nella seconda metà di stagione ha ben figurato con Guardiola da esterno, pur non essendo un’ala.

