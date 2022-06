La migliore dieta dell’estate? La non dieta! (Di venerdì 24 giugno 2022) Pexels Photo – Rodnae Production Tutti la cercano, tutti la vogliono. La perfetta dieta estiva è il sogno proibito degli italiani per sfoggiare pancia piatta e fisico tonico in spiaggia. Non a caso, secondo Google Trends, a subire un’impennata nelle ricerche online è la frase “dieta estiva per perdere 5 kg in una settimana” (+1250%), seguita da “dieta estiva 1200 calorie”, cresciuta del 400%. Eppure, tutti ormai sappiamo che affidarsi a diete fai da te o molto drastiche per raggiungere velocemente il risultato è un errore. «Vedere i numeri della bilancia scendere rapidamente non ci dice nulla – conferma Laura Crugnola, Nutrizionista di Vita Meals, che insieme al brand specializzato in diete personalizzate combattendo la standardizzazione delle diete lampo -. Se scendi di 5 kg in una settimana allora non avrai perso altro che liquidi ... Leggi su amica (Di venerdì 24 giugno 2022) Pexels Photo – Rodnae Production Tutti la cercano, tutti la vogliono. La perfettaestiva è il sogno proibito degli italiani per sfoggiare pancia piatta e fisico tonico in spiaggia. Non a caso, secondo Google Trends, a subire un’impennata nelle ricerche online è la frase “estiva per perdere 5 kg in una settimana” (+1250%), seguita da “estiva 1200 calorie”, cresciuta del 400%. Eppure, tutti ormai sappiamo che affidarsi a diete fai da te o molto drastiche per raggiungere velocemente il risultato è un errore. «Vedere i numeri della bilancia scendere rapidamente non ci dice nulla – conferma Laura Crugnola, Nutrizionista di Vita Meals, che insieme al brand specializzato in diete personalizzate combattendo la standardizzazione delle diete lampo -. Se scendi di 5 kg in una settimana allora non avrai perso altro che liquidi ...

