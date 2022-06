La Lazio punta il Flaminio: incontro Lotito-Gualtieri (Di venerdì 24 giugno 2022) La Lazio cerca casa. Il patron dei biancocelesti, Claudio Lotito, ha incontrato in Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri per fare il punto sulla questione dello stadio. Lotito non vuole restare indietro rispetto alla Roma, che è più avanti ed è presto avrà il progetto per il nuovo impianto giallorosso che verrà realizzato nella zona di Pietralata. Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) Lacerca casa. Il patron dei biancocelesti, Claudio, ha incontrato in Campidoglio il sindaco Robertoper fare il punto sulla questione dello stadio.non vuole restare indietro rispetto alla Roma, che è più avanti ed è presto avrà il progetto per il nuovo impianto giallorosso che verrà realizzato nella zona di Pietralata. Calcio e Finanza.

