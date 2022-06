La crisi dei miner è iniziata: RTX svendute all’asta, è la fine di un’era? (Di venerdì 24 giugno 2022) Una bolla che, finalmente, sembra essere finalmente esplosa. Parliamo della speculazione che per anni ha immobilizzato il mercato delle schede grafiche, rendendole praticamente inaccessibili per la maggioranza dei consumatori. Crypto al capolinea – 240622 www.computermagazine.itI miner sembrano essere giunti, finalmente, al capolinea. In gergo tecnico si tratta di coloro i quali “minano”, scavano, insomma… vanno alla ricerca dei diamanti. Diamanti che, a giugno 2022, non sembrano essere poi così brillanti. Parliamo ovviamente delle criptovalute e del mining a loro connesso. Un vero e proprio crash che ha fatto tracollare il valore di alcune delle crypto più famose e popolari al mondo. Emblematico è il termine del proof-of-work per Ethereum, pronto ad abbracciare il modello proof-of-stake, che renderà le GPU inutili nella costruzione delle criptovalute. ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Una bolla che, finalmente, sembra essere finalmente esplosa. Parliamo della speculazione che per anni ha immobilizzato il mercato delle schede grafiche, rendendole praticamente inaccessibili per la maggioranza dei consumatori. Crypto al capolinea – 240622 www.computermagazine.itIsembrano essere giunti, finalmente, al capolinea. In gergo tecnico si tratta di coloro i quali “minano”, scavano, insomma… vanno alla ricerca dei diamanti. Diamanti che, a giugno 2022, non sembrano essere poi così brillanti. Parliamo ovviamente delle criptovalute e del mining a loro connesso. Un vero e proprio crash che ha fatto tracollare il valore di alcune delle crypto più famose e popolari al mondo. Emblematico è il termine del proof-of-work per Ethereum, pronto ad abbracciare il modello proof-of-stake, che renderà le GPU inutili nella costruzione delle criptovalute. ...

