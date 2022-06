La «Cena Esagerata» a Procida: tavolo da 150 ospiti in onore della pasta (Di venerdì 24 giugno 2022) Gusto, tradizione, musica e quattro formati di pasta buona e gustosa. Il racconto, da parte di Vanity Fair, della Cena Esagerata organizzata da Voiello a Procida Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 giugno 2022) Gusto, tradizione, musica e quattro formati dibuona e gustosa. Il racconto, da parte di Vanity Fair,organizzata da Voiello a

Pubblicità

Marcomezz : @voiello a @Procida2022: 'La cena esagerata' - anndipaolo : RT @magnaccas: vita di team, di notti in bianco, di condivisione di sogni e di utopie, di momenti duri...del coraggio di lanciare ancora e… - pasraicaldo : RT @magnaccas: vita di team, di notti in bianco, di condivisione di sogni e di utopie, di momenti duri...del coraggio di lanciare ancora e… - magnaccas : vita di team, di notti in bianco, di condivisione di sogni e di utopie, di momenti duri...del coraggio di lanciare… - foodaffairs_it : Voiello porta la sua 'Cena Esagerata' a Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 -