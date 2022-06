Isola dei Famosi, ex naufraga smaschera gli autori: “Ci spingevano a litigare” (Di venerdì 24 giugno 2022) Lory Del Santo è probabilmente l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 più inviperita di tutte: non solo contro gli ex compagni, che accusa di averla Isolata e bersagliata fino a che non sono riusciti a eliminarla, ma ora anche con gli autori. Come riporta il portale Biccy, infatti, nella trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”, cui ha partecipato di recente, la Del Santo ha fatto sapere che gli autori spingevano lei e i suoi compagni a litigare. Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo svela quanto si guadagna a settimana La naufraga ha spiegato che i compensi dipendono dal personaggio, ma ci sono delle cifre ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 giugno 2022) Lory Del Santo è probabilmente l’exdell’dei2022 più inviperita di tutte: non solo contro gli ex compagni, che accusa di averlata e bersagliata fino a che non sono riusciti a eliminarla, ma ora anche con gli. Come riporta il portale Biccy, infatti, nella trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”, cui ha partecipato di recente, la Del Santo ha fatto sapere che glilei e i suoi compagni adei2022, Lory Del Santo svela quanto si guadagna a settimana Laha spiegato che i compensi dipendono dal personaggio, ma ci sono delle cifre ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco di #Alessandria e #Pavia al lavoro con sette squadre per un #incendio che dalle 11:30 sta interessa… - _Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - ninnitarantino : RT @vigilidelfuoco: #Vigilidelfuoco di #Alessandria e #Pavia al lavoro con sette squadre per un #incendio che dalle 11:30 sta interessando… - rockbubuwe : RT @JamesLucasIT: Levanzo è un'isola appartenente all'arcipelago delle isole Egadi, in Sicilia. Sulla costa si trova la Grotta del Genoves… -