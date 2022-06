"I vaccini uccidono". Attacco no vax allo Spallanzani: imbrattati i muri dell'ospedale (Di venerdì 24 giugno 2022) "I vaccini uccidono", "Vaccino di Stato sterminio legalizzato". I no vax tornano a colpire e stavolta nel mirino dei vandali anti-vaccino finisce l'ospedale Lazzaro Spallanzani, l'Istituto nazionale per le malattie infettive. Ignoti, nella notte, hanno imbrattato i muri esterni del nosocomio con frasi choc contro i vaccini. Il grave episodio verrà denunciato alle forze dell'ordine. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) "I", "Vaccino di Stato sterminio legalizzato". I no vax tornano a colpire e stavolta nel mirino dei vandali anti-vaccino finisce l'Lazzaro, l'Istituto nazionale per le malattie infettive. Ignoti, nella notte, hanno imbrattato iesterni del nosocomio con frasi choc contro i. Il grave episodio verrà denunciato alle forze'ordine.

