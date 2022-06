Pubblicità

GiuliaVega1 : RT @PutrinoRoberta: Vergogna @RegLiguria ! Oggi a Genova avete catturato una famiglia di cinghiali con i piccoli. Avete mentito dicendo che… -

Il Secolo XIX

... economica e sanitaria di non procedere col depopolamento dei. Bisogna accelerare il ... riaperta Via Nizza: torna regolare la circolazione degli autobus di TPL Linea, auto si ribalta: ..." Sono talmente tanti che è diventato difficile fare una semplice stima: probabilmente sono più di 100mila esemplari in tutta Liguria . La popolazione dei, in aumento da anni, è ormai ... Genova: cinghiali, popolazione fuori controllo. Abbattimenti fermi per la peste suina Segnalato un nuovo caso di peste suina africana in Liguria: questa volta si tratta del primo caso registrato nel comune di Casella.In piena città, tra via Nizza e via Trento, una decina di esemplari risalgono i gradini: un passante costretto ad affrettare il passo per evitare l'incontro ...