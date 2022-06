Pubblicità

sportli26181512 : Genoa, addio Destro: resoconto di un amore vissuto tra colpi di genio e contestazioni: Si chiude dopo 69 presenze e… - Daniele20052013 : Calciomercato Genoa: Criscito verso l’addio. Futuro a Toronto? - CalcioNews24 : Calciomercato Genoa: Criscito verso l’addio. Futuro a Toronto? - serieAnews_com : ?? Il #Toronto, dopo Insigne, chiama anche #Criscito: il #Genoa si prepara al possibile addio del suo capitano ?? - infoitsport : Genoa, tutto fatto per l'addio: ritorna in Serie A -

Calciomercato.com

Dopo aver infatti provato l'esperienza in prestito al(in realtà fallimentare, viste le sole ... Piace a Salernitana, Basilea e Cremonese , ma la Roma ha deciso di dirgli. Il terzino ...... accordo con il calciatore reduce dalla parentesi ale rientrato al Brighton. C'è da trovare ... ma lo spiraglio del rinnovo resta, mentre potrebbe essere l'estate dell'per Fabian Ruiz e ... Genoa, addio Destro: resoconto di un amore vissuto tra colpi di genio e contestazioni La dirigenza del Genoa è al lavoro per fornire al tecnico Alexander Blessin la rosa migliore per puntare alla risalita diretta in serie A. Complice l'addio di Johan Vasquez, la difesa è certamente uno ...La Roma vuole cedere Riccardo Calafiori a titolo definitivo. Ma i giallorossi manterranno una percentuale sulla rivendita Uno dei figlioletti di Roma sta per salutare la truppa. È Riccardo Calafiori, ...