Gasly AlphaTauri: continua l’avventura con il team anche nel 2023 (Di venerdì 24 giugno 2022) Il team AlphaTauri ha annunciato questa mattina che Pierre Gasly sarà uno dei suoi due piloti per la stagione 2023 di Formula 1. Arriva quindi la conferma di una posizione già annunciata dopo il rinnovo di Perez la con Red Bull. Ad annunciarlo è stato proprio il team diretto da Franz Tost con un comunicato stampa. Il team ha puntato di nuovo sul pilota che sta dimostrando le sue qualità, anche se acerbe. Hamilton Steward: l’ex pilota crede che Lewis debba ritirarsi Gasly AlphaTauri: il legame è forte E’ ufficiale: Pierre Gasly sarà un pilota AlphaTauri nel 2023. Dopo il recente rinnovo di Checo Pérez con la Red Bull, continuare con la squadra per almeno un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilha annunciato questa mattina che Pierresarà uno dei suoi due piloti per la stagionedi Formula 1. Arriva quindi la conferma di una posizione già annunciata dopo il rinnovo di Perez la con Red Bull. Ad annunciarlo è stato proprio ildiretto da Franz Tost con un comunicato stampa. Ilha puntato di nuovo sul pilota che sta dimostrando le sue qualità,se acerbe. Hamilton Steward: l’ex pilota crede che Lewis debba ritirarsi: il legame è forte E’ ufficiale: Pierresarà un pilotanel. Dopo il recente rinnovo di Checo Pérez con la Red Bull,re con la squadra per almeno un ...

Pubblicità

sportmediaset : Gasly e Alpha Tauri ancora insieme, rinnovo per il 2023 #F1 #Gasly #AlphaTauri - SkySportF1 : F1, mercato piloti: è ufficiale, Gasly con AlphaTauri anche nel 2023 #SkyMotori #F1 #Formula1 - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | La situazione contrattuale dei 20 piloti dopo il rinnovo di Gasly con l'AlphaTauri per il 2023 - TicinoGazzetta : Pierre Gasly correrà in AlphaTauri anche nel 2023 - giada_andreello : RT @wolfsxtar: reazione live di mio fratello al rinnovo di gasly io: “gasly resta in alphatauri” lui: “che schifo di macchina, non poteva… -