Dall’Inghilterra: per il dopo Lukaku il Chelsea pensa a Neymar (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Daily Star lancia la bomba di mercato: in caso di addio di Neymar al Psg, il Chelsea è in pole position. Il quotidiano inglese spiega di come, con la partenza di Lukaku, direzione Inter, il nuovo presidente dei Blues Boehly vorrebbe puntare tutto sul brasiliano. Con i francesi l’ex Barcellona ha un contratto in scadenza 2026 che, dal primo luglio, verrà addirittura rinnovato automaticamente fino al 2027. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Daily Star lancia la bomba di mercato: in caso di addio dial Psg, ilè in pole position. Il quotidiano inglese spiega di come, con la partenza di, direzione Inter, il nuovo presidente dei Blues Boehly vorrebbe puntare tutto sul brasiliano. Con i francesi l’ex Barcellona ha un contratto in scadenza 2026 che, dal primo luglio, verrà addirittura rinnovato automaticamente fino al 2027. SportFace.

