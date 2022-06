(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Lava decisa al compimento del 18esimo anno, quando si diventa maggiorenni, come la patente. I ragazzi e le ragazze stranieri nati in Italia che frequentano le nostre scuole, dalle elementari al liceo, hanno gli stessi diritti degli altri ragazzi. Lanon è undi ingresso alè una scelta di vita che va fatta e voluta consapevolmente e, aggiungo, meritata”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ospite di Mattino cinque, su Canale 5. “L’Italia, se non ricordo male, è il secondo Paese in Europa per numero di cittadinanze concesse ogni anno. Scorciatoie e regali irrispettosi anche nei confronti dei ragazzi e delle ragazze stesse non si possono accettare. Non vorrei che il Parlamento litigasse mesi sullo Ius soli, ...

Pubblicità

elio_vito : Vorrei dire al Retequattrismo di #zonabianca, da Lavrov a Salvini, a Santanchè, che se non si trovano lavoratori st… - Adnkronos : #Salvini: 'La #cittadinanza va decisa al compimento del 18esimo anno, quando si diventa maggiorenni, come la patent… - telodogratis : Cittadinanza, Salvini: “Non è biglietto del luna park, si decide a 18 anni” - italiaserait : Cittadinanza, Salvini: “Non è biglietto del luna park, si decide a 18 anni” - ledicoladelsud : Cittadinanza, Salvini: “Non è biglietto del luna park, si decide a 18 anni” -

Adnkronos

... figli di stranieri, che frequentano la scuola in Italia, ma che non hanno ancora la. ... Ma non solo, il 12 per cento di coloro che si dicono elettori diaffermano che potrebbero ...Noi non basiamo la nostra vita politica sulle persone come, ad esempio, fa la Lega con. Noi ...detto che andare al governo col Pd avrebbe significato non fare il reddito dinon ci ... Cittadinanza, Salvini: "Non è biglietto del luna park, si decide a 18 anni" La cittadinanza non è un biglietto di ingresso al luna park è una scelta di vita che va fatta e voluta consapevolmente e, aggiungo, meritata". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite ...Roma, 24 giu. (askanews) - "La cittadinanza è una cosa importante e va decisa quando si è maggiorenni". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Mattino Cinque, sulla legge in discussione in P ...