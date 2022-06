Cingolani assicura che l’Italia è quasi fuori pericolo e avremo le scorte per l’inverno (Di venerdì 24 giugno 2022) «Siamo quasi fuori pericolo». Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani è ottimista sulla situazione delle forniture di gas all’Italia, nonostante i tagli da parte della Russia. Cingolani alla Stampa spiega che «gli stoccaggi italiani sono al 55% e nel week end dovremmo ricevere altri 100 milioni di metri cubi di gas». La road map preparata al ministero mercoledì, nella riunione con i fornitori, prevede che entro fine anno gli stoccaggi arrivino al 90%. Ed è per raggiungere quest’obiettivo che il governo ha deciso di aiutare le società che comprano gas: «Bisogna considerare che l’anno scorso acquistavano a 20 centesimi al metro cubo, adesso a un euro. Ci siamo messi d’accordo, ma è un sistema di prestiti e crediti che verranno di certo restituiti perché poi quel gas ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 giugno 2022) «Siamo». Il ministro della Transizione ecologica Robertoè ottimista sulla situazione delle forniture di gas al, nonostante i tagli da parte della Russia.alla Stampa spiega che «gli stoccaggi italiani sono al 55% e nel week end dovremmo ricevere altri 100 milioni di metri cubi di gas». La road map preparata al ministero mercoledì, nella riunione con i fornitori, prevede che entro fine anno gli stoccaggi arrivino al 90%. Ed è per raggiungere quest’obiettivo che il governo ha deciso di aiutare le società che comprano gas: «Bisogna considerare che l’anno scorso acquistavano a 20 centesimi al metro cubo, adesso a un euro. Ci siamo messi d’accordo, ma è un sistema di prestiti e crediti che verranno di certo restituiti perché poi quel gas ...

