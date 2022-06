Ciclocross | Daniele Pontoni | “Seminiamo già dagli Esordienti Praticanti e movimento in ascesa”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 giugno 2022) La Nazionale dista sgomitando per assumere sempre più rilevanza nell’ambito internazionale. Al Mondiale svoltosi a Fayetteville sono arrivate due mee, con un fantastico oro nel Team Relay e un bronzo nella gara femminile élite di Silvia Persico. Ne abbiamo parlato assieme al ct della Nazionale, prossimo a compiere il primo anniversario da selezionatore., iniziamo in maniera un po’ romantica. Stai per festeggiare il tuo primo anno da CT della nazionale di. Che parola utilizzeresti per descrivere fino ad ora questa avventura e perché? “Emozionante, senza dubbio. Per una serie di eventi, non solo per i risultati ottenuti. Per la nomina in generale avuta, la fiducia della Federazione, per il personale che ha lavorato con me. Ritrovare ...