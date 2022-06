Charlene di Monaco "schifata" dal bacio di Alberto: la prova in questa foto? | Guarda (Di venerdì 24 giugno 2022) Il principe Alberto di Monaco e Charlène sono ancora al centro dei media internazionali. Per loro trasferta di Stato in Norvegia: l'occasione diventa subito ghiotta per il gossip, visto che la coppia è stata al centro dei tabloid per una presunta crisi sentimentale. Che poi sarebbe rientrata definitivamente. A giudicare dalle foto Alberto e Charlène sono una coppia felice, che ha ritrovato l'ottimismo. Tra l'altro il bacio sulle labbra, immortalato dai fotografi, sembra scacciare ogni ombra di dubbio. Anche se, una parte della critica, invece, va giù pensante attaccando senza troppi giri di parole la coppia. Una trovata pubblicitaria? Secondo una parte dei tabloid sì, ma sarebbe davvero tutto assurdo. E Dagospia infierisce, parlando di una Charlene ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Il principedie Charlène sono ancora al centro dei media internazionali. Per loro trasferta di Stato in Norvegia: l'occasione diventa subito ghiotta per il gossip, visto che la coppia è stata al centro dei tabloid per una presunta crisi sentimentale. Che poi sarebbe rientrata definitivamente. A giudicare dallee Charlène sono una coppia felice, che ha ritrovato l'ottimismo. Tra l'altro ilsulle labbra, immortalato daigrafi, sembra scacciare ogni ombra di dubbio. Anche se, una parte della critica, invece, va giù pensante attaccando senza troppi giri di parole la coppia. Una trovata pubblicitaria? Secondo una parte dei tabloid sì, ma sarebbe davvero tutto assurdo. E Dagospia infierisce, parlando di una...

Pubblicità

VanityFairIt : I principi sono in visita ufficiale in Norvegia insieme ai figli Jacques e Gabriella e in famiglia sembrerebbe regn… - MediasetTgcom24 : Alberto di Monaco e la principessa Charlene, bacio scacciacrisi in Norvegia #jacques #albertodimonaco #alberto… - infoitcultura : Charlene di Monaco, il bacio con il principe Alberto - infoitcultura : Alberto e Charlène di Monaco: il bacio «scaccia crisi» (che però non convince tutti) - amerberg : 'Charlène e Alberto di Monaco, bacio in pubblico (quasi) sulle labbra. Ma non convince' -