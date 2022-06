Calciomercato Fiorentina: addio Odriozola, sarà il vice di Carvajal (Di venerdì 24 giugno 2022) Calciomercato Fiorentina, il Real Madrid ha deciso sul futuro di Odriozola: l’esterno tornerà a Madrid dove sarà il vice Carvajal Il Real Madrid ha deciso: Odriozola non rinnova con la Fiorentina e torna alla base. Secondo quanto riportato da Marca, il club abbia deciso di trattenere in rosa il terzino e gli affiderà il ruolo di vice di Carvajal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022), il Real Madrid ha deciso sul futuro di: l’esterno tornerà a Madrid doveilIl Real Madrid ha deciso:non rinnova con lae torna alla base. Secondo quanto riportato da Marca, il club abbia deciso di trattenere in rosa il terzino e gli affiderà il ruolo didi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

