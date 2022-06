Calcio femminile, Simonetti in vista degli Europei: “Ansia per le convocazioni, ma sono felice” (Di venerdì 24 giugno 2022) Flaminia Simonetti ha parlato dal ritiro di Castel di Sangro della Nazionale italiana in vista degli Europei: “Fare parte del ritiro è stato inaspettato. sono contenta, ma ammetto di avere un po’ d’Ansia per scoprire se farò parte o meno delle 23 convocate. Questo mese è stato intenso, abbiamo lavorato molto e sono soddisfatta di ciò che ho fatto. A prescindere da come andrà, sarò felice di tutto, è stato un bel percorso“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Flaminiaha parlato dal ritiro di Castel di Sangro della Nazionale italiana in: “Fare parte del ritiro è stato inaspettato.contenta, ma ammetto di avere un po’ d’per scoprire se farò parte o meno delle 23 convocate. Questo mese è stato intenso, abbiamo lavorato molto esoddisfatta di ciò che ho fatto. A prescindere da come andrà, saròdi tutto, è stato un bel percorso“. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Calciofemminile, #Simonetti in vista degli #Europei: “Ansia per le convocazioni, ma comunque vada sarò contenta” - SteMicDM : Cioè, c'è una squadra di calcio femminile che si chiama Servette e le femministe non dicono nulla???? Mah, dove a… - calciofemminil2 : @cuoredialiante Se se lo vuole fare è il benvenuto. Uno dei migliori dirigenti del calcio femminile??????ci ha portato un superacquisto - ilnapolionline : CALCIO FEMMINILE - Sara Gunnarsdottir passa alla Juventus Women - - sportli26181512 : Juventus Women, Sara Gunnasdottir in bianconero. Le news di mercato: Il club bianconero ha annunciato l'arrivo dell… -