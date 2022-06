Antonio Marino | morto a Napoli dopo 10 giorni di coma “Il canoista 19enne aveva vinto un bronzo agli Europei under 21”

(Di venerdì 24 giugno 2022) Èdiecidiindotto. Il, meda di21 di canoa polo disputati lo scorso settembre in Normandia, è deceduto a seguito di una caduta dal motorino sul lungomare di. “Profondo cordoglio” viene espresso dal Circolo nautico Posillipo “a nome del presidente Filippo Parisio, del Consiglio direttivo, dello staff tecnico, dirigenziale e di tutti gli atleti”. “E’ scomparso un giovane e promettente atleta ma soprattutto un ragazzo che amava lo sport e la vita”, ha dichiarato il presidente della Federazione italiana Canoa Kayak, Luciano Buonfiglio. “Ci mancherà profondamente la sua vitalità ed il suo ...

Di Andre Giove - 24/06/2022aveva appena 19 anni e se n'è andato dopo 10 giorni di coma. Il ragazzo era una giovane promessa e aveva conquistato una splendida medaglia di bronzo agli scorsi Campionati Europei ...Il giovane canoista, vincitore di una medaglia di bronzo agli under 19, è spirato dopo 10 giorni di lotta contro le conseguenze di un impatto fatale: addio a Toto ...Napoli – Lutto nel mondo dello sport. Il 19enne Antonio Marino, medaglia di bronzo agli Europei under 21 di canoa polo disputati lo scorso settembre in Normandia, è morto a seguito di un incidente st ...