Alexa riprodurrà la voce dei morti | ecco come e perché

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 giugno 2022) L’intelligenza artificiale continua a fare il suo corso andando ad affermarsi sempre di più. Se non tantissimo tempo fa sembrava strano poter credere che una “radio” potesse ascoltarci e fare quello da noi richiesto, ora la nostra immaginazione sarà sicuramente messa alla prova. E ci chiederemo, ma quando siamo arrivati a tutto ciò? Leggi anche: Intelligenza artificiale: una risorsa da temere? “parlerà ai” Più o meno è stata questa la dichiarazioni di Rohit Prasad, scienziato capo di Amazon perAI, durante l’evento annuale sull’ intelligenza artificiale tenutasi da poco. “In questi tempi di pandemia in corso, quando così tanti di noi hanno perso qualcuno che amiamo, questa potrebbe essere un’opportunità”. Quindi, si potrebbe davvero risentire ladi alcuni dei nostri cari che purtroppo non ci ...