Alexa, la nuova funzione choc: potrà imitare la voce dei cari defunti. Sui social parte la protesta: “Non è etico” (Di venerdì 24 giugno 2022) La nuova funzione di Alexa ha già acceso un grande dibattito sul web e probabilmente le discussioni non si spegneranno in breve tempo. Nel corso della conferenza annuale Re:Mars 2022, il vicepresidente senior della divisione Amazon che si occupa dell’assistente digitale, Rohit Prasad, ha annunciato che sarà possibile imitare le voci dei cari defunti. Alexa potrà imitare la voce dei cari defuntiPuò la tecnologia cercare di tenere in vita chi non c’è più? La questione etica da affrontare Per la dimostrazione di questa nuova funzione, il vice presidente senior del team dietro all’assistente vocale di Amazon, Rohit Prasad, ha scelto di riprodurre un video ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 giugno 2022) Ladiha già acceso un grande dibattito sul web e probabilmente le discussioni non si spegneranno in breve tempo. Nel corso della conferenza annuale Re:Mars 2022, il vicepresidente senior della divisione Amazon che si occupa dell’assistente digitale, Rohit Prasad, ha annunciato che sarà possibilele voci deiladeiPuò la tecnologia cercare di tenere in vita chi non c’è più? La questione etica da affrontare Per la dimostrazione di questa, il vice presidente senior del team dietro all’assistente vocale di Amazon, Rohit Prasad, ha scelto di riprodurre un video ...

Pubblicità

ilpost : Una nuova e per molti inquietante funzione sperimentale dell'assistente vocale di Amazon permette di imitare qualsi… - Luce_news : Alexa, la nuova funzione choc: potrà imitare la voce dei cari defunti. Sui social parte la protesta: “Non è etico” - CdT_Online : Fa discutere la nuova funzione dell'assistente vocale di Amazon. L’esperto della SUPSI Alessandro Trivilini: «Uno s… - Marilenapas : RT @ilpost: Una nuova e per molti inquietante funzione sperimentale dell'assistente vocale di Amazon permette di imitare qualsiasi persona,… - transaudiovideo : Il tour di lancio della nuova ALEXA 35, organizzato da ARRI in collaborazione con Trans Audio Video, è passato anch… -