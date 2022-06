Alessia Marcuzzi torna a condurre un varietà in Rai: ecco come sarà strutturata la trasmissione (Di venerdì 24 giugno 2022) Solamente qualche settimana fa vi avevamo annunciato un probabile ritorno sul piccolo schermo di Alessia Marcuzzi. Secondo quanto aveva anticipato il portale Dagospia di Giuseppe Candela, la conduttrice sarebbe potuta tornare ben presto al timone di un programma tutto suo. Ad aggiungere qualcosa in più circa le informazioni di questa nuova trasmissione adesso è stato TvBlog. Secondo quanto riportato dal portale infatti, il programma potrebbe chiamarsi “Boomerissima” e dovrebbe andare in onda su Rai Due a partire dal mese di Novembre. La trasmissione in questione sarebbe prodotta da Endemol Shine Italy. Ovviamente sempre in collaborazione con Banijay Italia, la multinazionale di produzione televisiva che produce il reality L’Isola dei Famosi, che ha già visto la stessa Marcuzzi alla ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 giugno 2022) Solamente qualche settimana fa vi avevamo annunciato un probabile ritorno sul piccolo schermo di. Secondo quanto aveva anticipato il portale Dagospia di Giuseppe Candela, la conduttrice sarebbe potutare ben presto al timone di un programma tutto suo. Ad aggiungere qualcosa in più circa le informazioni di questa nuovaadesso è stato TvBlog. Secondo quanto riportato dal portale infatti, il programma potrebbe chiamarsi “Boomerissima” e dovrebbe andare in onda su Rai Due a partire dal mese di Novembre. Lain questione sarebbe prodotta da Endemol Shine Italy. Ovviamente sempre in collaborazione con Banijay Italia, la multinazionale di produzione televisiva che produce il reality L’Isola dei Famosi, che ha già visto la stessaalla ...

