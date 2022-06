Aborto, le reazioni internazionali. Trudeau: “Scelta orribile”, Macron: “E’ diritto da proteggere”. Johnson: “Passo indietro” (Di venerdì 24 giugno 2022) Il premier britannico Boris Johnson ha condannato la decisione di oggi della Corte Suprema americana sull’Aborto definendolo “un grande Passo indietro”. Interpellato al riguardo a margine del vertice dei leader del Commonwealth in Ruanda, il leader conservatore britannico è stato netto: “Io ho sempre creduto nel diritto di Scelta delle donne“, ha tagliato corto. reazioni di denuncia della svolta del grande alleato americano sono venute nel Regno Unito anche da organizzazioni per i diritti civili e da esponenti di tutti i maggiori partiti. Mentre alcune decine di persone si sono raccolte di fronte all’ambasciata di Washington a Londra per una protesta. Parole di biasimo anche dal presidente francese Emmanuel Macron che su Twitter scrive in francese ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Il premier britannico Borisha condannato la decisione di oggi della Corte Suprema americana sull’definendolo “un grande”. Interpellato al riguardo a margine del vertice dei leader del Commonwealth in Ruanda, il leader conservatore britannico è stato netto: “Io ho sempre creduto neldidelle donne“, ha tagliato corto.di denuncia della svolta del grande alleato americano sono venute nel Regno Unito anche da organizzazioni per i diritti civili e da esponenti di tutti i maggiori partiti. Mentre alcune decine di persone si sono raccolte di fronte all’ambasciata di Washington a Londra per una protesta. Parole di biasimo anche dal presidente francese Emmanuelche su Twitter scrive in francese ed ...

