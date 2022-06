Abolito il diritto all' aborto | cosa succede dopo la sentenza della Corte Suprema

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ilall'non è più garantito dalla Costituzione negli Stati Uniti. La decisione, che riporta il Paese indietro di 50 anni, è. I giudici hanno annullato laRoe vs Wade, con la quale...

RobTallei : +++ La Corte suprema USA ha abolito la sentenza Roe Vs Wade che garantiva il diritto all'aborto a livello federale +++ - rtl1025 : ?? Fuori dalla Corte Suprema degli Stati Uniti è scoppiata la protesta, pochi minuti dopo che i massimi giudici hann… - DlORDEPP : in America hanno ufficialmente abolito la legge sull’aborto. Di colpo i diritti delle donne sono tornati indietro d… - lewisthesun : RT @nonseinvisibile: Nel 2022 la Corte Suprema ha abolito il diritto costituzionale all'aborto. NEL 2022. Mentre permettiamo a ragazzini… - DarkPhoenixxxx : RT @rtl1025: ?? Fuori dalla Corte Suprema degli Stati Uniti è scoppiata la protesta, pochi minuti dopo che i massimi giudici hanno abolito i… -

La Corte suprema Usa ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l'aborto negli Usa. Ora quindi i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. La Protesta davanti alla Corte suprema Usa che ha abolito il diritto all'aborto Washington, 24 giugno 2022 - La Corte suprema degli Stati Uniti ha abolito la storica sentenza Roe contro Wade con cui, nel 1973, aveva legalizzato l'aborto negli Usa. La "La Costituzione non conferisce il diritto all'aborto". E' quanto si legge nella sentenza della Corte Suprema americana che abolisce la Roe v. Wade, la storica sentenza pronunciata dalla stessa corte ...