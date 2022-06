Wimbledon 2022 al via 27 giugno: Djokovic difende titolo, Berrettini sogna (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Wimbledon 2022 è alle porte. Il terzo Slam dell’anno, senza dubbio il più affascinante e atteso, è pronto per cominciare sull’erba dell’All England Club da lunedì 27 giugno. Si riparte dalla finale di dodici mesi fa, quando Matteo Berrettini, primo italiano a raggiungere l’ultimo atto del Championships, fece soffrire Novak Djokovic. Si gioca senza l’assegnazione del punti da parte dell’Atp a causa del divieto di partecipazione imposto dagli organizzatori agli atleti russi e bielorussi, a causa della guerra in Ucraina. Si comincia lunedì 27 giugno, per terminare domenica 10 luglio con la finale maschile. Sabato 9, invece, è in programma l’ultimo atto del torneo femminile. Per la prima volta nella storia si giocherà ogni giorno: saltano il tradizionale Middle Sunday e il ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) –è alle porte. Il terzo Slam dell’anno, senza dubbio il più affascinante e atteso, è pronto per cominciare sull’erba dell’All England Club da lunedì 27. Si riparte dalla finale di dodici mesi fa, quando Matteo, primo italiano a raggiungere l’ultimo atto del Championships, fece soffrire Novak. Si gioca senza l’assegnazione del punti da parte dell’Atp a causa del divieto di partecipazione imposto dagli organizzatori agli atleti russi e bielorussi, a causa della guerra in Ucraina. Si comincia lunedì 27, per terminare domenica 10 luglio con la finale maschile. Sabato 9, invece, è in programma l’ultimo atto del torneo femminile. Per la prima volta nella storia si giocherà ogni giorno: saltano il tradizionale Middle Sunday e il ...

