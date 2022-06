'We/Noi': su Raiplay storie di donne libere, coraggiose e geniali (Di giovedì 23 giugno 2022) Dal Teatro Apollo di Lecce una serata evento con ospiti d'eccezione, dedicata alla parità di genere ed al talento al femminile. Venerdì 24 giugno arriva in esclusiva su Raiplay "We/Noi. storie di ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 23 giugno 2022) Dal Teatro Apollo di Lecce una serata evento con ospiti d'eccezione, dedicata alla parità di genere ed al talento al femminile. Venerdì 24 giugno arriva in esclusiva su"We/Noi.di ...

Pubblicità

dino_sbreglia : RT @RaiPortaaPorta: Noi abbiamo il problema del tempo e delle bollette. I russi, al contrario, hanno tempo, non hanno opposizione interna e… - RaiRadio2 : Grazie a @SimoneAvincola e Romeo & Drill per essere stati con noi a #Radio2SocialClub Rivedi la puntata domani,… - paoloigna1 : RT @RaiPortaaPorta: Noi abbiamo il problema del tempo e delle bollette. I russi, al contrario, hanno tempo, non hanno opposizione interna e… - marcocicchelli : RT @RaiPortaaPorta: Noi abbiamo il problema del tempo e delle bollette. I russi, al contrario, hanno tempo, non hanno opposizione interna e… - bolukes : RT @RaiPortaaPorta: Noi abbiamo il problema del tempo e delle bollette. I russi, al contrario, hanno tempo, non hanno opposizione interna e… -