Un ex portiere tedesco (Adler) s’è inventato il Tinder dei calciatori. Metti il cuoricino a un club e inizi il “match” (Di giovedì 23 giugno 2022) Zahavi (l’agente di Lewandowski), Raiola (prima che morisse), Mendes. Sono i Re del calciomercato. Lo scrive la Sueddeutsche, che spiega che il calciomercato non è più una «struttura aperta» coi suoi costrutti dinamici (domanda e offerta), ma piuttosto un mondo controllato da una manciata di potenti. Chi decide di fare eccezione, come De Bruyne o Kimmich, fa notizia. È da queste considerazioni che nasce, e la riporta proprio la Sueddeutsche, l’iniziativa di René Adler, trentasettenne ex portiere con un passato al Bayer Leverkusen. Lui – che faceva parte di questo circo ch’è il calciomercato oggi – ha deciso, insieme a un socio (Daniel Schollmeyer), di lanciare sul mercato un’app, «11 Transfair», che «in termini rudimentali – spiega lui stesso – è una semplice borsa lavoro, come c’è in qualsiasi altro settore». In sostanza, tramite ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) Zahavi (l’agente di Lewandowski), Raiola (prima che morisse), Mendes. Sono i Re del calciomercato. Lo scrive la Sueddeutsche, che spiega che il calciomercato non è più una «struttura aperta» coi suoi costrutti dinamici (domanda e offerta), ma piuttosto un mondo controllato da una manciata di potenti. Chi decide di fare eccezione, come De Bruyne o Kimmich, fa notizia. È da queste considerazioni che nasce, e la riporta proprio la Sueddeutsche, l’ativa di René, trentasettenne excon un passato al Bayer Leverkusen. Lui – che faceva parte di questo circo ch’è il calciomercato oggi – ha deciso, insieme a un socio (Daniel Schollmeyer), di lanciare sul mercato un’app, «11 Transfair», che «in termini rudimentali – spiega lui stesso – è una semplice borsa lavoro, come c’è in qualsiasi altro settore». In sostanza, tramite ...

