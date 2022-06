Pubblicità

Agenzia ANSA

Oltre 150 siti culturali sono stati parzialmente o completamente distrutti in 4 mesi di guerra in, secondo quanto ha annunciato oggi a Parigi l', Organizzazione delle Nazioni Unite per la Scienza, l'Educazione e la Cultura. "Secondo le verifiche compiute dagli esperti - si legge in ...... in mano una foglia di ginkgo biloba, "pianta della Pace sopravvissuta alla bomba atomica di Hiroshima", colorata dei giallo e blu, a Kharkiv: "Città creativa della musicacome noi in... Ucraina: Unesco, distrutti oltre 150 siti culturali Oltre 150 siti culturali sono stati parzialmente o completamente distrutti in 4 mesi di guerra in Ucraina, secondo quanto ha annunciato oggi a Parigi l’Unesco, Organizzazione delle Nazioni Unite per ...Pesaro, città della musica, di Gioachino Rossini e del Rof, che attira ogni anno appassionati di lirica da tutto il mondo, sarà Capitale Italiana della Cultura 2024. Nel pomeriggio il via libera del C ...