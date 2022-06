Ucraina e Moldavia saranno presto nell'Unione Europea (Di giovedì 23 giugno 2022) E' un giorno di festa per l'Unione Europea. Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia di Paesi candidati all'ingresso nell'Ue, sulla base delle raccomandazioni della... Leggi su today (Di giovedì 23 giugno 2022) E' un giorno di festa per l'. Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione adi Paesi candidati all'ingresso'Ue, sulla base delle raccomandazioni della...

Pubblicità

TgLa7 : Parlamento Europeo approva con 529 a favore 45 contrari e 14 astenuti la relazione in cui si chiede di concedere im… - myrtamerlino : ??Con 529 voti a favore 45 contrari e 14 astenuti il #ParlamentoEuropeo ha approvato la relazione in cui si chiede d… - LiaQuartapelle : Oggi a Bruxelles si prendono delle decisioni storiche per l’Europa: con l’avvio del percorso di adesione di Ucraina… - MartinaLange14 : RT @Corriere: «Il Consiglio europeo ha approvato lo status di candidato all’Ue per Ucraina e Moldavia. Un momento storico». Lo annuncia su… - solonews1011 : RT @TgLa7: Parlamento Europeo approva con 529 a favore 45 contrari e 14 astenuti la relazione in cui si chiede di concedere immediatamente… -