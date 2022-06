Thor: Love and Thunder, Christian Bale rivela: "C'era un brano di Kath Bush in una prima versione del film" (Di giovedì 23 giugno 2022) Christian Bale, una delle star di Thor: Love and Thunder, ha rivelato che nelle prime versioni del film era previsto anche l'utilizzo di un brano di Kate Bush. Anche Thor: Love and Thunder, secondo quando affermato da Christian Bale, avrebbe potuto partecipare al grande comeback di Kate Bush, ma pare che la scena per cui fosse previsto l'utilizzo di un suo brano non sia arrivata alla versione finale del film Marvel. Come riporta anche Deadline, infatti, la serie Netflix Stranger Things - che ha contribuito al ritorno in classifica del brano del 1985 Running Up That Hill ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022), una delle star diand, hato che nelle prime versioni delera previsto anche l'utilizzo di undi Kate. Ancheand, secondo quando affermato da, avrebbe potuto partecipare al grande comeback di Kate, ma pare che la scena per cui fosse previsto l'utilizzo di un suonon sia arrivata allafinale delMarvel. Come riporta anche Deadline, infatti, la serie Netflix Stranger Things - che ha contribuito al ritorno in classifica deldel 1985 Running Up That Hill ...

