(Di giovedì 23 giugno 2022)è statodal, Movimento Italiano Genitori, che ha redatto Un anno di zapping e streaming, la guida mediatica che presenta il meglio e del peggio di web, social e tv dell’ultima stagione secondo il gradimento delle famiglie. Per l’occasione, ilha conferito a “Don Matteo” il premio speciale“per le sue indiscusse qualità di attore e per quella coerenza tra i personaggi interpretati e l’uomo”, così si legge nelle motivazioni, “mai sopra le righe, discreto, rispettoso e rispettabile, capace di rendere credibile e degno di ascolto ciò che esprime attraverso la recitazione e sempre fonte di riflessione per un pubblico familiare di ...

OptiMagazine

Un bravo al Professore Alessandro Gassmann, un applauso a Il Paradiso delle Signore, una tiratina d'orecchie a Elena Sofia Ricci e che hanno abbandonato il set. Terence Hill premiato alla carriera dal Moige: "L'Italia mi manca molto, spero di tornare presto" Don Matteo 14 ci sarà ma, nel cast delle nuove puntate, Marco e Anna potrebbero uscire di scena. Le prime anticipazioni sulla popolarissima fiction del prime time di Rai 1 rivelano che, dopo il succes...