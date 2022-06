“Se 70 euro a settimana li offrissero ai tuoi figli, cosa diresti?”: su TikTok una ragazza di Napoli denuncia le condizioni proposte in un colloquio (Di giovedì 23 giugno 2022) “Se 70 euro alla settimana li volessero dare ai tuoi figli, tu cosa diresti? No, è ovvio. E allora perché fai bordello? Non ti lamentare se i ragazzi oggi non vogliono lavorare, che non trovate personale”. A parlare così è una ragazza napoletana in un video da migliaia di visualizzazioni su TikTok. La giovane racconta una vicenda in cui è rimasta coinvolta lo scorso 15 giugno, mentre era alla ricerca di lavoro: “Su Instagram una ditta di abbigliamento ha scritto “cercasi persone per lavorare…”. Io la contatto e mi viene chiesto di dove sei, come ti chiami, se ho esperienza. Fino a quando non arriviamo al discorso degli orari e dei soldi. Mi viene risposto che l’orario è dalle 9 alle 13:30. Il negozio riapre alla 16 ma in negozio bisogna arrivare alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) “Se 70allali volessero dare ai, tu? No, è ovvio. E allora perché fai bordello? Non ti lamentare se i ragazzi oggi non vogliono lavorare, che non trovate personale”. A parlare così è unanapoletana in un video da migliaia di visualizzazioni su. La giovane racconta una vicenda in cui è rimasta coinvolta lo scorso 15 giugno, mentre era alla ricerca di lavoro: “Su Instagram una ditta di abbigliamento ha scritto “cercasi persone per lavorare…”. Io la contatto e mi viene chiesto di dove sei, come ti chiami, se ho esperienza. Fino a quando non arriviamo al discorso degli orari e dei soldi. Mi viene risposto che l’orario è dalle 9 alle 13:30. Il negozio riapre alla 16 ma in negozio bisogna arrivare alle ...

