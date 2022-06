Sciopero aerei | quali sono i voli a rischio a Firenze e a Pisa - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 23 giugno 2022) Stop il 25 giugno. La carenza di personale provoca infiniti disagi ai viaggiatori. "Toscana Aeroporti non è preparata a cogliere la ripartenza in atto del settore", tuonano i ...

Stop il 25 giugno. La carenza di personale provoca infiniti disagi ai viaggiatori. "Toscana Aeroporti non è preparata a cogliere la ripartenza in atto del settore", tuonano i ...Per quel che riguarda la situazione della compagnia irlandese, "dopo lodello scorso 8 giugno - affermano le organizzazioni sindacali - visto il perdurare dell'impossibilità di avviare un ...Filt Cgil e Uiltrasporti confermano lo sciopero dei voli di Ryanair, EasyJet e Volotea previsto per sabato 25 aprile, coordinato a livello europeo e che riguarderà anche Spagna, Francia, Belgio e Port ...Stop il 25 giugno. La carenza di personale provoca infiniti disagi ai viaggiatori. “Toscana Aeroporti non è preparata a cogliere la ripartenza in atto del settore”, tuonano i sindacati ...