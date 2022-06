Perché Allegri ha denunciato l’ex compagna Claudia Ughi (Di giovedì 23 giugno 2022) Cinque anni di assegni di mantenimento che sarebbero stati utilizzati dall’ex compagna non solo per crescere il figlio nato dalla coppia. Questa è l’accusa principale mossa da Massimiliano Allegri nei confronti di Claudia Ughi, la donna con cui ha avuto una lunga relazione (dal 2003 al 2017) e un figlio (nato nel 2011). L’allenatore della Juventus ha denunciato la donna per “appropriazione indebita e per violazione degli obblighi familiari” e il processo inizierà, proprio a Torino, il prossimo 5 luglio. Allegri ha denunciato l’ex moglie Claudia Ughi, i motivi della causa Nella causa non si fa riferimento alla legittimità o meno di quella cifra versata mensilmente dal tecnico sul contro della sua ex ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Cinque anni di assegni di mantenimento che sarebbero stati utilizzati dalnon solo per crescere il figlio nato dalla coppia. Questa è l’accusa principale mossa da Massimilianonei confronti di, la donna con cui ha avuto una lunga relazione (dal 2003 al 2017) e un figlio (nato nel 2011). L’allenatore della Juventus hala donna per “appropriazione indebita e per violazione degli obblighi familiari” e il processo inizierà, proprio a Torino, il prossimo 5 luglio.hamoglie, i motivi della causa Nella causa non si fa riferimento alla legittimità o meno di quella cifra versata mensilmente dal tecnico sul contro della sua ex ...

