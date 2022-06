Pazzesco Lewandowski | cambiano i piani? L’annuncio del Bayern Monaco spiazza tutti

(Di giovedì 23 giugno 2022) Sembrava essere un matrimonio destinato a finire quello tra ile Robert Lewandoski dopo le dichiarazioni rilasciate dalla punta sul finire della scorsa stagione. Infatti, il direttore delHasan Salihamidži? ha comunicato tramite Sky DE che al momento l’attaccante giocherà al 100% per la squadra tedesca e che lo aspetterà per il ritiro del 12 luglio. LewandoskiBarcellona Il DS ha inoltre parlato di un incontro positivo avvenuto a Maiorca dove le due parti hanno mostrato il proprio punto di vista. “resta? Finora al 100%. Il 12 luglio è il suo primo giorno di lavoro, quindi lo sto aspettando. L’incontro a Maiorca con Robert è stato molto bello. Ciascuna parte ha spiegato la propria posizione” ha ...

Pubblicità

Calcio News 24

... dietro il netto favorito Benzema e Momo Salah (ae Cristiano Ronaldo quest'anno non ... E vidi un Real. Che andava a trecento all'ora mentre gli avversari avevano dato tutto. Ma ...90'+1 -al Partenio, il Messina trova l'1 - 1 in pieno recupero! Erroraccio dell'Avellino ... 60 - La punizione di Kragl è forte ma non angolatissima,respinge. 58 - Punizione da ... Bayern Monaco, pazzesco Lewandowski: 30 gol in Bundes per il quinto anno di fila PERFETTO - L'addio al Liverpool e il sì al Bayern Monaco, Mané ha spiegato al quotidiano tedesco le motivazioni dietro la sua scelta di cambiare squadre e firmare con la società bavarese: 'Quando il m ...Robert Lewandowski rimane il nome più caldo che circola in orbita Barcellona. L'attaccante polacco, che ha salutato il Bayern Monaco dopo diverse stagioni, sembra molto vicino ...