Ostigard Napoli, affare in chiusura: arriva un’esplicita richiesta del difensore (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Napoli ha già in mente gran parte delle prossime mosse di calciomercato in entrata. Chiusi i due colpi Olivera e Kvaratskhelia, Giuntoli ha ormai preventivato l’acquisto di un centrale difensivo e forse di un centrocampista. Poi si acquisterà solo in caso di cessioni, vista la forza e la profondità mostrate dalla rosa azzurra nel corso della stagione appena trascorsa. Per quanto riguarda la difesa, il Napoli sarebbe ormai ad un passo dalla chiusura dell’affare Ostigard. Il difensore di proprietà del Brighton ha già dato il suo benestare al passaggio al Napoli e gli azzurri devono solo chiudere con il club inglese. La richiesta sarebbe di 6 milioni, l’offerta di 4: si potrebbe chiudere a 5, come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilha già in mente gran parte delle prossime mosse di calciomercato in entrata. Chiusi i due colpi Olivera e Kvaratskhelia, Giuntoli ha ormai preventivato l’acquisto di un centrale difensivo e forse di un centrocampista. Poi si acquisterà solo in caso di cessioni, vista la forza e la profondità mostrate dalla rosa azzurra nel corso della stagione appena trascorsa. Per quanto riguarda la difesa, ilsarebbe ormai ad un passo dalladell’. Ildi proprietà del Brighton ha già dato il suo benestare al passaggio ale gli azzurri devono solo chiudere con il club inglese. Lasarebbe di 6 milioni, l’offerta di 4: si potrebbe chiudere a 5, come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo ...

