Morti sul lavoro, sette persone hanno perso la vita negli ultimi due giorni (Di giovedì 23 giugno 2022) sette persone sono morte sul lavoro negli ultimi due giorni. Dopo le quattro vittime di martedì 21 giugno, mercoledì altri tre operai sono deceduti mentre svolgevano il loro lavoro. "Nei cantieri edili, che sono aumentati in maniera esponenziale a seguito degli incentivi pubblici e del bonus 110, le condizioni della sicurezza sul lavoro sono drammatiche", hanno detto i sindacati. “È una vera strage”, ha commentato la presidente della commissione lavoro della Camera Romina Mura. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 giugno 2022)sono morte suldue. Dopo le quattro vittime di martedì 21 giugno, mercoledì altri tre operai sono deceduti mentre svolgevano il loro. "Nei cantieri edili, che sono aumentati in maniera esponenziale a seguito degli incentivi pubblici e del bonus 110, le condizioni della sicurezza sulsono drammatiche",detto i sindacati. “È una vera strage”, ha commentato la presidente della commissionedella Camera Romina Mura.

