Mondiali Nuoto, le gare di oggi 23 giugno in tv (Di giovedì 23 giugno 2022) Un'altra giornata da non perdere ai Mondiali di Nuoto di Budapest che si svolgeranno fino a domenica 3 luglio. In piscina sono attesi come protagonisti Federico Burdisso, Margherita Panziera e Simona Quadarella, prosegue il programma del Nuoto... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 giugno 2022) Un'altra giornata da non perdere aididi Budapest che si svolgeranno fino a domenica 3 luglio. In piscina sono attesi come protagonisti Federico Burdisso, Margherita Panziera e Simona Quadarella, prosegue il programma del...

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Eurosport_IT : 22 anni e due medaglie mondiali in bacheca ????? Devastante Nicolò Martinenghi ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto |… - Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - enrydamy : RT @Agenzia_Ansa: Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo essere… - Valle2980 : Mondiali di nuoto a Budapest. Medaglia d'oro e record del mondo per l'Italia nei 100m dorso maschili. Adesso sanno… -