LORELLA CUCCARINI: TORNO A TEATRO MA NON LASCIO AMICI. MARIA HA QUALITÀ RARE (Di giovedì 23 giugno 2022) LORELLA CUCCARINI torna a TEATRO nei panni della sua prima “cattiva”. La showgirl sarà di nuovo Madre Gothel nel musical “Rapunzel”, lo spettacolo che Maurizio Colombi ha tratto dalla favola dei fratelli Grimm. Il pubblico tv non si preoccupi: LORELLA rimarrà prof ad AMICI. Titolo di punta della nuova stagione del Brancaccio di Roma, dove sarà in cartellone dal 2 dicembre all’8 gennaio con tappa anche al Nazionale di Milano, Rapunzel – Il Musical segna il rientro di LORELLA CUCCARINI a TEATRO. Un amore con il palcoscenico che non è mai venuto meno. Di più non potevo, tra gli impegni che avrò con la scuola di AMICI. Ma dopo due anni come quelli che abbiamo vissuto avevo così voglia di tornare a un contatto diretto, dal vivo, con il ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 giugno 2022)torna anei panni della sua prima “cattiva”. La showgirl sarà di nuovo Madre Gothel nel musical “Rapunzel”, lo spettacolo che Maurizio Colombi ha tratto dalla favola dei fratelli Grimm. Il pubblico tv non si preoccupi:rimarrà prof ad. Titolo di punta della nuova stagione del Brancaccio di Roma, dove sarà in cartellone dal 2 dicembre all’8 gennaio con tappa anche al Nazionale di Milano, Rapunzel – Il Musical segna il rientro di. Un amore con il palcoscenico che non è mai venuto meno. Di più non potevo, tra gli impegni che avrò con la scuola di. Ma dopo due anni come quelli che abbiamo vissuto avevo così voglia di tornare a un contatto diretto, dal vivo, con il ...

