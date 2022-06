Lavoro: Fonarcom-Cifa a Festival Bologna, il punto su salario minimo e contrattazione qualità (Di giovedì 23 giugno 2022) Bologna, 23 giu. (Labitalia) - Giunge da un evento organizzato da Fonarcom e da Cifa Italia, intitolato 'La contrattazione di qualità è rappresentatività' e tenutosi oggi al Festival del Lavoro 2022, un contributo di grande interesse al dibattito su contrattazione collettiva, salario minimo e criteri di rappresentatività. Secondo il direttore dell'Inl, Bruno Giordano, “contrattazione collettiva, salario minimo e rappresentatività costituiscono tre facce del più importante prisma costituzionale del diritto del Lavoro. Calati nell'attuale momento storico, gli articoli 36 e 39 della Costituzione debbono essere letti in tutto il loro significato propulsivo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022), 23 giu. (Labitalia) - Giunge da un evento organizzato dae daItalia, intitolato 'Ladiè rappresentatività' e tenutosi oggi aldel2022, un contributo di grande interesse al dibattito sucollettiva,e criteri di rappresentatività. Secondo il direttore dell'Inl, Bruno Giordano, “collettiva,e rappresentatività costituiscono tre facce del più importante prisma costituzionale del diritto del. Calati nell'attuale momento storico, gli articoli 36 e 39 della Costituzione debbono essere letti in tutto il loro significato propulsivo ...

Pubblicità

CifaItalia : Gli articoli 36 e 39 della Costituzione devono essere letti in tutto il loro significato, come strumento di coesion… - TizianaNisini : ?? Vi aspetto questo pomeriggio alle ore 16.30 al @FestivalLavoro ? ??Grazie a @FonARCom per l'invito?? #lavoro… - sim0806 : RT @andrea_cafa: Oggi alle 15.20 sarò tra i relatori al @FestivalLavoro nell'aula “Strumenti per competere” per l'incontro: Il Consulente d… - federdigital : Snappy ti aspetta al Festival del Lavoro 2022 Chi è Snappy? Cosa fa al Festival del Lavoro? Dove lo posso trovare?… - FonARCom : Quest'anno torneremo al Festival del Lavoro in presenza. Ci saranno tante novità che ti aspettano a #Bologna tra cu… -