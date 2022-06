Infarto, scoperto gene per riparare i danni subiti dal cuore: strada aperta a nuovi trattamenti (Di giovedì 23 giugno 2022) Infarto . Una nuova scoperta apre scenari promettenti nella possibilità di riparare il tessuto cardiaco danneggiato dopo un attacco. Un gruppo internazionale di ricerca - guidato da studiosi dell'... Leggi su leggo (Di giovedì 23 giugno 2022). Una nuova scoperta apre scenari promettenti nella possibilità diil tessuto cardiaco danneggiato dopo un attacco. Un gruppo internazionale di ricerca - guidato da studiosi dell'...

Pubblicità

_luigiruffolo : Infarto cardiaco: scoperto un ormone chiave per riparare il cuore - Ilmiodiabete : Le malattie gengivali sono legate ad attacchi di cuore e diabete Un ampio studio ha scoperto che le persone con un… - onegayGab : DURANTE MATILDA È VOLATO UN PALLONCINO IN ARIA A FORMA DI CUORE ROSSO HARRY LO HA NOTATO LO HA INDICATO E SI È SCOP… - smilingatmyself : Ho appena scoperto che la mamma di tre mie amiche che conosco da quando sono piccola ha avuto un infarto e non c’è più. Sono pietrificata. - wonuino : @zenkeyak VA BENE no senti prima mi ha preso un infarto ho scoperto che oomf deve fare l'esame di terza media io pe… -