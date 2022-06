Il ritorno della spaventosa peste nera | Sappiamo quando è arrivata e quando potrebbe ricomparire (Di giovedì 23 giugno 2022) Ci sono voluti quasi settecento anni, ma oggi Sappiamo quando e dove è comparsa per la prima volta la terribile piaga chiamata peste nera. Un morbo che ha ucciso milioni di persone in moltissimi Paesi nell’arco di più secoli, e che potrebbe ripresentarsi all’improvviso, così così com’è apparsa. Davvero c’è da temere il ritorno della peste? Non fu una pandemia, ma di sicuro un’epidemia tremenda, che sconvolse l’intero mondo. Per secoli gli scienziati non sono riusciti a spiegarsi come si sia diffusa, e come mai, dopo essere stata superata durante l’Antichità, fosse tornata più forte e minacciosa durante il Medioevo. Scoperto il luogo dov’è è partita la seconda terribile ondata di peste bubbonica (wikipedia) – ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 23 giugno 2022) Ci sono voluti quasi settecento anni, ma oggie dove è comparsa per la prima volta la terribile piaga chiamata. Un morbo che ha ucciso milioni di persone in moltissimi Paesi nell’arco di più secoli, e cheripresentarsi all’improvviso, così così com’è apparsa. Davvero c’è da temere il? Non fu una pandemia, ma di sicuro un’epidemia tremenda, che sconvolse l’intero mondo. Per secoli gli scienziati non sono riusciti a spiegarsi come si sia diffusa, e come mai, dopo essere stata superata durante l’Antichità, fosse tornata più forte e minacciosa durante il Medioevo. Scoperto il luogo dov’è è partita la seconda terribile ondata dibubbonica (wikipedia) – ...

Pubblicità

FBiasin : Il pensiero della Curva Nord sul ritorno di #Lukaku. Opinioni? - Glongari : #Inter l’avvocato di #Lukaku Sebastien Ledure, ha ammesso a @tvdellosport la chiusura imminente della trattativa pe… - capuanogio : Domani il calendario della #SerieA, confermata l'asimmetria tra girone d'andata e ritorno. Per me è un grande OK. Opinioni? - GiornalediMonte : Sulla spiaggia della Scala dei Turchi: il ritorno di Persefone. - MFajriyansyah : RT @enzomarangio: Il ritorno di #Pogba è stato ampiamente sottovalutato, soprattutto dagli stessi tifosi della #Juventus. Stiamo parlando d… -