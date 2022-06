(Di giovedì 23 giugno 2022) SENIGALLIA - Tra le vittime deidic'è anche ilMassimo Olivetti,nello scorso weekend . Non aveva voluto dir nulla al riguardo forse per evitare di alimentare ...

corriereadriatico.it

SENIGALLIA - Tra le vittime deidic'è anche il sindaco Massimo Olivetti, derubato nello scorso weekend . Non aveva voluto dir nulla al riguardo forse per evitare di alimentare polemiche su un fenomeno fastidioso. ...Furto con spaccata al negozio Bici Sport Mattana di via Udine a Cividale del Friuli. Nella notte, ignoti hanno infranto con una pietra di grosse dimensioni il vetro dell'attività commerciale. Una ... I ladri di biciclette continuano a colpire: derubato pure il sindaco SENIGALLIA - Tra le vittime dei ladri di biciclette c’è anche il sindaco Massimo Olivetti, derubato nello scorso weekend. Non aveva voluto dir nulla al riguardo forse per evitare di alimentare ...Le Vele, Paradise e Taverna del Marinaio presi di mira la notte scorsa. Il bottino è povero, ma i danni sono ingenti ...