Ho scommesso su me stesso per diventare quello che sono | la storia di Cisco che ora inizia la sua seconda vita

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 giugno 2022) Il suo cognome è epico: Virgilio. Proprio come "il maestro" di Dante, sommo poeta per antonomasia della letteratura italiana. Ma Mirko Virgilio, 27 anni, pugliese doc, oggi per molti è un vero punto di riferimento. Proprio come uno dei primi poeti italiani. Ma Mirko ha un nome d'arte:. E tutto ha una spiegazione. "Deriva dal fatto che con la mia ambizione hosu me, da introverso a estroverso. Quindi-metto", racconta. Lo incontriamo in un caldo pomeriggio di giugno. Da due anni vive a Milano, dove è opinionista di Sportitalia occupandosi di calcio. "Ho mollato tutto ed hoto la miatelevisiva", raccontache in passato ha partecipato anche a vari programmi (alcune puntate) su Bobo Tv (il format ...