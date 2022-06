(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo aumentare la sensibilità nei confronti della vaccinazione contro la meningite perché tutti siano protetti da tutte le malattie così gravi. Nel Lazio, che ha un calendario vaccinale all’avanguardia, mentre la vaccinazione anti-meningite ACWY è gratuita da un anno di vita fino a 18 anni e 364 giorni, la vaccinazione contro il meningococco B è gratuita da 3 mesi a 4 anni e da 11-12 anni fino a 18 anni e 364 giorni; sarebbe importantissimo proteggere, offrendo il vaccino anti-meningococco B in forma attiva e gratuita, anche tra 5 e 11 anni, ponendo la Regione Lazio al top della innovazione vaccinale”. Così Roberto Ieraci, infettivologo e vaccinologo membro del Gruppo Strategie vaccinali della Regione Lazio, partecipando alla Tavola rotonda ‘Pre-occupiamoci della meningite nel Lazio’, evento phygital trasmesso in diretta streaming in questi giorni sui profili Fb, ...

Pubblicità

bambinogesu : Hai dubbi sull'alimentazione a casa di bambini e ragazzi che seguono una terapia? Parla al telefono con gli esperti… - AlexBazzaro : Gli esperti di nulla nemici della nostra libertà. - Umbertofebo : @noitre32 Non ci volevano gli 'esperti dei talk' bastava andare al bar e sentire la gente - SanitaInf : Carenza di Vitamina D e altri nutrienti, gli esperti AME: «Attenzione a non imbottirsi di integratori» - angy_angy67 : GLI ESPERTI -

Adnkronos

Ma peril problema di oggi è completamente diverso rispetto a quello di 76 anni fa. Intanto si pensa a sistemi naturali per contrastare l'invasione, come l'ambientazione di uccelli ...A dirlo sonopresenti al Congresso SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse presieduta da Ketty Peris. Cosa sta cambiando sul fronte delle terapie, ... Gli esperti, 'diffondere gli strumenti per prevenire la meningite' VENEZIA - Gli agenti segreti della Serenissima rivivono in una storia ... «Abbiamo programmato – prosegue - un nuovo corso di sopravvivenza, originale, condotto da militari esperti nella laguna di ...A monte, conta che “gli operatori sanitari parlino tutti la stessa lingua, spieghino con chiarezza la pericolosità di questa malattia per smentire fake news dannose – sottolinea Sinopoli – Molte ...