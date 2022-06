Fiumicino. Ponte 2 Giugno e passerella sono out, Baccini punta il dito: “Settore della nautica abbandonato” (Di giovedì 23 giugno 2022) Fiumicino – “Il Ponte 2 Giugno e la passerella pedonale che uniscono Isola Sacra a Fiumicino sono oramai out da diversi giorni. Il Comune parla di manutenzione, ed è bene che si faccia. Resta però scandaloso il fatto che, dopo dieci anni di amministrazione Montino, questa città resti ancora ostaggio di ponti e collegamenti malfunzionanti“. A parlare è Mario Baccini, leader del centrodestra di Fiumicino, che questa mattina ha preso parte alla protesta di alcuni residenti e lavoratori proprio a ridosso del Ponte 2 Giugno: “Una struttura nuova, inaugurata dallo stesso Montino che spesso è fuori gioco – aggiunge Baccini -. E col Ponte abbassato, a farne maggiormente le spese, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022)– “Ile lapedonale che uniscono Isola Sacra aoramai out da diversi giorni. Il Comune parla di manutenzione, ed è bene che si faccia. Resta però scandaloso il fatto che, dopo dieci anni di amministrazione Montino, questa città resti ancora ostaggio di ponti e collegamenti malfunzionanti“. A parlare è Mario, leader del centrodestra di, che questa mattina ha preso parte alla protesta di alcuni residenti e lavoratori proprio a ridosso del: “Una struttura nuova, inaugurata dallo stesso Montino che spesso è fuori gioco – aggiunge-. E colabbassato, a farne maggiormente le spese, ...

