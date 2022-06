Enogastronomia, nel 2021 una crescita superiore al Pil (Di giovedì 23 giugno 2022) Il 2021 ha segnato una forte ripresa nel settore del food, con una crescita record del 6,8 per cento, superiore a quella del Pil (6,6 per cento). La crescita si protrarrà anche nel 2022 e nel 2023, con tassi intorno al 4 per cento annuo, più del doppio del Pil. Emerge dal Food Industry Monitor (Fim), l’Osservatorio sul settore food realizzato dall’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) e da Ceresio Investors. Giunto alla sua 8° edizione, l’Osservatorio è dedicato quest’anno all’analisi del rapporto tra innovazione e crescita sostenibile delle aziende alimentari, con un focus sulle aziende familiari e le specificità dei loro modelli di business. La redditività commerciale (Ros) ha raggiunto il 6,5 per cento nel 2021, e le proiezioni indicano una sostanziale tenuta ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilha segnato una forte ripresa nel settore del food, con unarecord del 6,8 per cento,a quella del Pil (6,6 per cento). Lasi protrarrà anche nel 2022 e nel 2023, con tassi intorno al 4 per cento annuo, più del doppio del Pil. Emerge dal Food Industry Monitor (Fim), l’Osservatorio sul settore food realizzato dall’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) e da Ceresio Investors. Giunto alla sua 8° edizione, l’Osservatorio è dedicato quest’anno all’analisi del rapporto tra innovazione esostenibile delle aziende alimentari, con un focus sulle aziende familiari e le specificità dei loro modelli di business. La redditività commerciale (Ros) ha raggiunto il 6,5 per cento nel, e le proiezioni indicano una sostanziale tenuta ...

