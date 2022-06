Cybersecurity Skilling: il grande annuncio di Microsoft Italia (Di giovedì 23 giugno 2022) Microsoft Italia annuncia Cybersecurity Skilling un progetto che ha l’obiettivo di migliorare le competenze digitali in questo settore, offrendo anche maggiori opportunità di lavoro Microsoft Italia ha annnunciato un nuovo progetto per accelerare la crescita e competitività del Paese, attraverso programmi di formazione in competenze digitali tra studenti e professionisti col fine di ridurre lo skills mismatch in uno dei settori più competitivi del mondo del lavoro, quello della Cybersecurity. L’iniziativa, Cybersecurity Skilling, nell’ambito del piano di Microsoft per il Paese Ambizione Italia, l’Alleanza per il Lavoro, comprende corsi in sicurezza informatica gratuiti online e in presenza sul ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 23 giugno 2022)annunciaun progetto che ha l’obiettivo di migliorare le competenze digitali in questo settore, offrendo anche maggiori opportunità di lavoroha annnunciato un nuovo progetto per accelerare la crescita e competitività del Paese, attraverso programmi di formazione in competenze digitali tra studenti e professionisti col fine di ridurre lo skills mismatch in uno dei settori più competitivi del mondo del lavoro, quello della. L’iniziativa,, nell’ambito del piano diper il Paese Ambizione, l’Alleanza per il Lavoro, comprende corsi in sicurezza informatica gratuiti online e in presenza sul ...

