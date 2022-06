Charlene e Alberto di Monaco in Norvegia: bacio di circostanza o d’amore? (Di giovedì 23 giugno 2022) Può bastare un bacio in pubblico per mandare via per sempre le voci di crisi tra Charlene e Alberto di Monaco? Il bacio è arrivato in Norvegia davanti a tutti e già questo è un dettaglio non di poco conto, strano per una coppia reale. Abbiamo ormai perso il conto delle volte e dei mesi in cui il gossip ha ipotizzato la separazione, gli accordi tra Charlene Wittstock e il principe Alberto di Monaco ma adesso il bacio potrebbe smentire tutto. Effusioni in pubblico per zittire tutti ma cosa c’è dietro quel bacio? A molti sembra un bacio di circostanza, dato su richiesta, ad altri un gesto d’affetto solo un po’ imbarazzato. E’ successo ad Oslo, in occasione della visita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 giugno 2022) Può bastare unin pubblico per mandare via per sempre le voci di crisi tradi? Ilè arrivato indavanti a tutti e già questo è un dettaglio non di poco conto, strano per una coppia reale. Abbiamo ormai perso il conto delle volte e dei mesi in cui il gossip ha ipotizzato la separazione, gli accordi traWittstock e il principedima adesso ilpotrebbe smentire tutto. Effusioni in pubblico per zittire tutti ma cosa c’è dietro quel? A molti sembra undi, dato su richiesta, ad altri un gesto d’affetto solo un po’ imbarazzato. E’ successo ad Oslo, in occasione della visita ...

