Catania, duplice omicidio a Pennisi: due cugini uccisi per aver rubato dei limoni. Ha confessato il proprietario dell'agrumeto (Di giovedì 23 giugno 2022) Due uomini sono stati trovati senza vita mercoledì 22 giugno nelle campagne di Pennisi, una frazione di Acireale, nel catanese. Le vittime sono due cugini di 29 e di 30 anni e secondo una prima ipotesi investigativa sono stati assassinati dopo essere stati sorpresi a rubare limoni. Giuseppe Battiato, 70enne, proprietario terriero del fondo, ha confessato di averli uccisi. Ha sostenuto di essere esasperato per il continuo ripetersi dei furti nel suo agrumeto. L'indagine è in mano ai Carabinieri della compagnia di Acireale. La pista è appunto quella di una probabile ritorsione per furti agricoli. Le due vittime sono Vito Cunsolo e Virgilio Cunsolo Terrano. I loro corpi sono stati scoperti dai carabinieri, allertati da alcuni familiari. I parenti avevano cominciato a ...

